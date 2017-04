Reportaje reveló hipótesis policial sobre Madeleine McCann y quienes son los principales sospechosos

Hace algunos días, se supo que un reportaje de Channel 7 de Australia cambiaría el curso de la historia de la desaparición de Madeleine McCann, ocurrida el 3 de mayo de 2007.

La producción logró que el detective Goncalo Amaral, parte de la investigación del caso, aún abierta, dijera quiénes eran los principales sospechosos. "El matrimonio McCann. No hay pruebas de que la niña fuera secuestrada. Por el contrario, hay pistas que indican que los padres fueron negligentes y hay pistas de que el cuerpo fue escondido", lanzó.

El programa además entrevista a Gerry y Kate McCann, además de reconstruir el fatídico día con amigos que compartieron esas vacaciones, investigadores, forenses y psicólgos.

Former detective Goncalo Amaral: “There are hints that the parents were negligent and there are hints there was hiding of the body.” #SN7 pic.twitter.com/0avICamTqE