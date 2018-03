Renunció reina de Vendimia LGBTI en Mendoza por negarse a depilar sus axilas

La reina de una fiesta de la Vendimia inclusiva en Mendoza renunció luego de pelearse con la organización que le exigía afeitarse sus axilas.

Malen Puga es una joven estudiante de Comunicación Social que fue elegida Reina de la Vendimia para Todos 2017, y denunció que durante su mandato fue discriminada con "reiteradas agresiones simbólicas".

"Decidí renunciar durante la prueba de vestuario del martes porque no quería tolerar más atropellos a mi persona. Para mí es necesario desnaturalizar las ideas que nos imponen desde chiquitos. Llevo las axilas con pelos porque se me da la gana y no quiero que se me juzgue por eso. Es una imposición cultural", aseguró la joven al periódico trasandino Uno.

Por su parte el productor del evento, Gabriel Canci, aseguró que Puga "tenía comportamientos bipolares" y "un doble discurso con actitudes incongruentes": "Somos inclusivos, pero también somos estéticos y pulcros y considero que no es agradable que la reina se muestre con pelos de diez centímetros de largo en las axilas. No es la imagen que nos ofreció a nosotros ni al público que la votó y eligió", aseguró al diario.