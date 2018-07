Renunció el ministro de Relaciones Exteriores británico

Boris Johnson renunció como ministro de Relaciones Exteriores británico, y se sumó a la partida del secretario responsable del Brexit, David Davis.

Es el segundo ministro que dimite en menos de 24 horas, negándose a apoyar los planes de la primera ministra Theresa May para negociar una ruptura suave con la Unión Europea.

Dos años después de que los británcos decidieran en referéndum abandonar la UE, Theresa May había logrado cosechar el consenso de su Gobierno en torno a un plan para la relación comercial futura de su país con el bloque. La estrategia plantea una especie de área de libre comercio de mercancías que, entre otras cosas, obligaría a Reino Unido a respetar la normativa europea, sin participar en su creación.

Tras la dimisión de Davis, todos esperaban la reacción de Johnson, cara visible del sector duro del Brexit en el Gabinete.

El viernes, en la reunión en Chequers, la residencia de campo de la primera ministra donde los miembros del Gobierno debatieron el plan de May, se refirió a este como "una mierda", según el relato de algunos de los asistentes. Igual que Davis, Johnson optó, no obstante, por no oponerse al documento durante la reunión.