Relator ONU para promover la verdad: 'No se puede trabajar en derechos humanos sin ser feminista'

Desde la presidencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pasó a ser relator de ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Fabián Salvioli analiza la actualidad de los DDHH en el mundo y recalcó que "una de las tareas más grandes que tenemos es trabajar contra la discriminación".

El abogado precisa que en el caso de las mujeres "la discriminación es la violación más masiva y sistemática que hay en el mundo. Tras examinar más de 120 estados tras mi paso por el comité, ninguno tenía efectiva paridad de hecho ni de derecho".

Salvioli agregó que "hay situaciones que son peores, pero no se puede trabajar en derechos humanos sin tener perspectiva de género. No se puede trabajar en derechos humanos sin ser feminista. No ser feminista nos hace malas personas".

El profesional argentino especificó al Diario El País que "no hay otra ideología mejor que la de los derechos humanos. ¿Quién puede estar en contra de que en todo el mundo, todas las personas gocen de salud, educación, trabajo, de que nadie sea denigrado ni sufra discriminación? Es un ideario extraordinario".