Reino Unido: Cámara de los Comunes rechaza el acuerdo de Brexit con la UE defendido por Theresa May

El Parlamento británico ha rechazado hoy el acuerdo de salida de la UE negociado por el Gobierno de Theresa May con los socios comunitarios.

Es la mayor derrota parlamentaria de un Gobierno británico en la historia moderna, con un resultado de 432 votos en contra y 202 a favor. La primera ministra tiene ahora tres días para presentar al Parlamento una propuesta, mientras que el jefe de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, anunció la presentación de una moción de censura.

La decisión pone en cuestión el calendario del Brexit, que prevé completar la salida el 29 de marzo. Bruselas, que estudia las fórmulas políticas y jurídicas necesarias para acordar un posible retraso del Brexit, podría prorrogar el período de negociación para la salida del Reino Unido de la UE.

El escenario más temido es la salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea, donde expertos temen escasez de alimentos y medicinas, una masiva fuga de inversiones y de talentos profesionales, además del riesgo de caer en una recesión económica.

