Registran momento exacto del tiroteo en Florida

Estudiantes de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, registraron el momento exacto del tiroteo que dejó 17 muertos este miércoles.

En la grabación publicada en Snapchat se pueden escuchar los disparos y gritos de menores, que se encuentran arrinconados dentro de la sala.

En otros registros, se puede ver cuando efectivos del SWAT intervienen en la escuela y rescatan a los jóvenes refugiados.

El presunto responsable del tiroteo, Nikolas Cruz (19 años) fue finalmente detenido por la policía en Coral Springs, localidad vecina al lugar de la masacre.

Emergency responders evacuate students sheltering in place in an auditorium during shooting incident at high school in Parkland, Florida. https://t.co/BuEAqGjCN1 pic.twitter.com/gKjQbu23kM