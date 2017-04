Redes de trata de blancas en España prostituyen a jóvenes y les dan casi $2 mil

La trata de blancas es un tema que preocupa en España, en vista del auge que ha surgido durante la última década de víctimas provenientes de países como Nigeria, China, Rumania y Paraguay. De acuerdo a un reportaje de El País, la situación lleva consigo varios problemas, como la prostitución y a tener a personas en condiciones de semiesclavitud.



A tal es el escenario que un relato de una de las víctimas da cuenta de su historia, la cual señala que fue llevada a Córdoba (en Andalucía) con la promesa de ir a cuidar a una nieta de una persona con importantes ingresos. Sin embargo, finalmente terminó siendo obligada a ofrecer servicios sexuales durante dos años por la mujer que la llevó y le entregaba solo 2,5 euros por cada hombre con el que se acostaba (cerca de $1.737).



¿Cómo se genera este delito? Según las autoridades españoles, los victimarios van a pueblos muy pobres de estos países a enamorar o seducir a jóvenes que no suelen superar los 22 años. Bajo esta premisa, les prometen una serie de condiciones de lujo para que los acompañen a países de Europa occidental.



No obstante, las condiciones cambian cuando se dan cuenta de la realidad, ya que las víctimas terminan siendo obligadas a trabajar en estas condiciones, a tal punto de que son forzadas a poner como aval sus casas familiares, con el fin de poder coaccionarlas para que se prostituyan.



Además, los tratos denigrantes no solo se basan en el ejercicio del comercio sexual, ya que también les aplican multas, para así poder generar un círculo vicioso beneficioso para quienes están detrás de estas redes de trata de blancas. Castigos económicos que se aplican solo por estar más del tiempo establecido con clientes.



Un problema social que afecta no solo a España, sino que a otros países europeos, pero que solo en la Madre Patria las autoridades consignaron en 2015 cerca de 260 casos.