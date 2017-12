Putin envió mensaje de fin de año a Trump para tener un "diálogo constructivo"

El presidente ruso, Vladimir Putin, abogó por un diálogo constructivo con Estados Unidos en un mensaje de fin de año al presidente norteamericano, Donald Trump.

"En la actual y compleja coyuntura internacional el diálogo constructivo ruso-estadounidense es especialmente necesario con el fin de fortalecer la estabilidad estratégica en el mundo y encontrar respuestas óptimas a las amenazas y desafíos globales", señaló el mandatario el telegrama consignado por EFE.

Además, remarcó la importancia del desarrollo de las relaciones entre ambos países: "Eso permitiría avanzar en la construcción de una cooperación pragmática orientada a una perspectiva a largo plazo".



Cabe señalar que Putin ha propuesto a EE.UU. firmar un acuerdo de no injerencia mutua en las elecciones y otros procesos políticos internos de cara a las elecciones presidenciales rusas de marzo de 2018.





