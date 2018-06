Presidente de Paraguay retira su renuncia por falta de apoyo

Tras presentar su renuncia el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, desistió de renunciar al cargo, a dos meses del término de su periodo, por falta de apoyo de los parlamentarios para asumir como senador electo.

En Paraguay los expresidentes que dejan el mando deben asumir como senadores vitalicios pero sin derecho a voto, solo a voz.

Cartes participó en las elecciones parlamentarias del pasado 22 de abril siendo presidente, con la finalidad de asumir como senador electo con derecho a voto obteniendo la más alta votación del país. Sin embargo, no logró el quórum para que el Congreso tratara su renuncia por lo que la retiró.

Sus opositores argumentaron tanto que la Constitución indica que los presidentes salientes "serán senadores vitalicios", como que un presidente no puede ostentar dos cargos al mismo tiempo. Por lo tanto Cartes de todas formas será senador, pero vitalicio.

El artículo 189 de la Constitución Nacional de Paraguay dice: "Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto".