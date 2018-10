Presidente de la Interpol Hongwei Meng está detenido en China

El gobierno chino confirmó que ha detenido en el país al presidente de Interpol, Meng Hongwei, ya que está investigado "por sospechas de haber violado la ley".

Las autoridades de China respondieron a la policía internacional luego que ésta anunciara el sábado la desaparición de su líder, exigiendo una "aclaración" oficial sobre su paradero.

Junto con liderar la Interpol tras ser electo en 2016 hasta el 2020, Hongwei es el viceministro para la Seguridad Pública de China.

Su elección causó polémica en ciertos circuitos de defensores de los DD.HH. ya que por su alto cargo en el gobierno chino, temían que pudiera abusar de las capacidades de la Interpol para repatriar disidentes chinos en el exterior.

Tras revelarse que Hongwei se encuentra detenido en China, la Interpol emitió un comunicado asegurando que su presidente había renunciado al cargo.

#BREAKING: Interpol says its President Meng Hongwei who is in custody of Chinese authorities has resigned. Kim Jong Yang of South Korea becomes the new Acting President. pic.twitter.com/sZCcRUUYp3