Presidente de EE.UU. acusó a los medios de ser deshonestos

Donald Trump se presentó como una víctima y que se enfrenta a diario a una prensa desagradecida. En una conferencia en la Casa Blanca, aseguró que los medios están "fuera de control" y que eligen la falsedad cuando hablan de él.

"Heredé un desastre", dijo al iniciar su intervención, para citar presuntos éxitos económicos y sus negociaciones internacionales. Pero enseguida su discurso derivó hacia la batalla que mantiene con los medios de comunicación.

El último escándalo son las relaciones de Trump y su equipo con Rusia. El mandatario de Estados Unidos negó todas las acusaciones. "No tengo nada que ver con Rusia", dijo antes de defender al saliente consejero de seguridad nacional, Michael Flynn.





Enseguida se dedicó a discutir con los reporteros de The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, CNN y hasta la BBC. Desmintió sus exclusivas e insistió en que fueron publicadas sabiendo que no eran ciertas u omitiendo su versión.

"Muchos de los reporteros de nuestra nación ya no cuentan la verdad, muchos de los medios no hablan para la gente, sino en favor de interés ajenos", argumentó Trump informa El País, acusando que los medios se dejan manipular.

"Las filtraciones son ciertas, las noticias son mentira", llegó a manifestar el presidente norteamericano, para indicar que "el nivel de deshonestidad está fuera de control". La política de Trump parece querer convertir en enemigos a los periodistas.