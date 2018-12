Presidente de Ecuador invita a Julian Assange a dejar la embajada en Londres

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, invitó a Julian Assange para que abandone la embajada de Londres. Su tiempo de asilo suma seis años y se acabaría si decide abandonar la delegación. "Está hecho el camino para que el señor Assange tome la decisión de salir a una casi libertad", dijo el mandatario, precisando que Reino Unido garantiza que el australiano no será extraditado a ningún país si su vida corre peligro.

Informa el Diario El Páis que Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en 2012, cuando enfrentaba cargos en Suecia por presuntos abusos sexuales. La causa fue archivada, pero el fundador de Wikileaks teme que al salir pueda ser detenido por autoridades británicas -por vulnerar medidas cautelares- y luego extraditado a Estados Unidos por la revelación de secretos de estado.

"Nos enviaron una comunicación oficial del gobierno británico indicando que la constitución de Gran Bretaña impide que una persona sea extraditada a un sitio donde corra peligro su vida", dijo Moreno. Eso no cambia que el australiano responda por incumplir la libertad condicional. "Él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por aquello", agregó el presidente ecuatoriano.

El gobernante sudamericano aprovechó para aclarar otro asunto sobre cuando Paul Manafort, el entonces jefe de campaña de Donald Trump, se reunió con él en mayo de 2017, luego de su triunfo en las elecciones. El mandatario aseguró que en esa cita no hablaron de Assange, que es lo que investiga Estados Unidos. El periódico The Guardian publicó que Assange y Manafort también se habían reunido.