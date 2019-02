Presidenta del Senado de Bolivia renunció a su nacionalidad chilena

La presidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, anunció este viernes que renunció a su nacionalidad chilena, luego de que esta situación generara polémica en el país vecino, debido a que la parlamentaria es la segunda en línea de sucesión presidencial.

"Hago pública esta decisión. Mi padre y mi madre conformaron una familia a partir del exilio. Mi madre tiene nacionalidad chilena y cuando yo tenía 13 o 14 años ella me inscribió formalmente en el registro de su país a través de un trámite consular", detalló, según indica El Deber.

Salvatierra agregó que "hoy, ante el Consulado General de Chile, he presentado mi renuncia voluntaria a la nacionalidad que adquirí por un principio jurídico consagrado por el derecho internacional".

"Soy y siempre seré una mujer absolutamente orgullosa de ser boliviana. De haber nacido y crecido en mi querida Santa Cruz y desde niña me debí a las causas que me unen al pueblo boliviano a nuestra patria Bolivia", remarcó ante la prensa.

Además, ofreció disculpas "a mi pueblo boliviano si esto generó algún tipo de incomodidad, pero no quiero que queden dudas, ni especulaciones y desde hoy quede atrás esta situación, opto por una sola nacionalidad y reafirmo mi compromiso de servicio y entrega a mi patria".

La presidenta de la Cámara Alta del país altiplánico dijo que en la práctica nunca ejerció otra ciudadanía que la boliviana, por lo que nunca cometió una irregularidad.

La senadora pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político de izquierda liderado por el presidente Evo Morales, y es la segunda en la línea de sucesión presidencial.

Salvatierra fue elegida en el pasado mes de enero como presidenta del Senado y se convirtió en la persona más joven en acceder a este cargo.

.@Adriana1989sa: Recalco formalmente por que en los hechos nunca he ejercido activamente otra nacionalidad que no sea la boliviana, legalmente no hemos cometido ninguna irregularidad. pic.twitter.com/IE3DGERWox