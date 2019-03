Por segunda vez en 12 años logran remisión permanente en paciente con VIH

Un grupo de científicos informa que un segundo paciente parece haberse curado de una infección del virus VIH. Se trata de un nuevo caso luego de 12 años. Los investigadores publicarán su informe en la Revista Nature y presentaron los detalles en la conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas en Seattle (Washington).

Informa The New York Times que los científicos describen el caso como una "remisión" a largo plazo. En los dos hitos hubo trasplantes de médula ósea en los pacientes, procedimientos que estaban destinados a tratar el cáncer y no el VIH. Los expertos creen que puede ser exitoso el rearmar el cuerpo con células inmunes modificadas.

El nuevo paciente eligió permanecer en el anonimato y los científicos se refieren a él como el "paciente de Londres". En 2007 un médico alemán describió la primera cura de este tipo en el llamado "paciente de Berlín", quien luego fue identificado como Timothy Ray Brown (52 años) y que actualmente vive en Palm Springs (California).

El sujeto tenía un linfoma de Hodgkin y recibió un trasplante de médula ósea de un donante con la mutación CCR5 en mayo de 2016. También recibió inmunosupresores, pero dejó de tomar drogas anti VIH en septiembre de 2017. "Esto cambia un poco el juego", dijo Ravindra Gupta, un virólogo de la University College London, en Seattle.