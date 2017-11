Policía reporta "incidente" en estación de metro en Londres

Durante el cierre del black friday ingles, cerca de las 16:38 hora londinense, Scotland Yard recibió una serie de llamados que reportaban "disparos efectuados en Oxford Street y bajo tierra, en la estación de metro Oxford Circus", según informó la policía en un comunicado.

Los efectivos actuaron frente a la alerta como si fuera un acto terrorista, evacuando la zona, ingresando oficiales armados y llamando a los peatones a que ingresen al edificio más cercano y abandone la zona hasta nuevo aviso.

La policía de transporte y bomberos también se encuentran colaborando en el área.

Según la información oficial, no se ha reportado hasta ahora ninguna víctima fatal.

Officers are responding to reports of an incident at Oxford Circus station. Officers are on scene, more information when we get it. Follow @BTP for updates. — BTP (@BTP) November 24, 2017

We were called at 1643 to an incident at Oxford Circus tube. Three fire engines & 15 firefighters are in attendance. Please avoid the area. Follow @BTP & @metpoliceuk for more information #OxfordStreet — London Fire Brigade (@LondonFire) November 24, 2017

Please continue to avoid the Oxford Street and Regent Street area. If you are in the area, go into a building and stay inside until further notice.



Oxford Circus and Bond Street Tube remain shut @metpoliceuk @TfL — BTP (@BTP) November 24, 2017