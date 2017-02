Policía inglesa encontró 360 kilogramos de cocaína botados en una playa

La policía de Inglaterra informó que encontraron bolsos abandonados con 360 kilogramos de cocaína en una playa cerca de la ciudad de Great Yarmouth, al este de la isla.

Las autoridades estimaron que si la cocaína se hubiese cortado y vendido en las calles, podría haber alcanzado un valor de 50 millones de libras esterlinas, o 39 mil millones de pesos.

Our officers are investigating with @NorfolkPolice after 360 kilos of #cocaine washes up on two #Norfolk beaches - https://t.co/9NrgOyeUKT pic.twitter.com/2VaPuoeEK5