Policía inglesa detiene a cuatro adolescentes por agresión a pareja de mujeres en bus de Londres

Entre 15 y 18 años tienen los adolescentes detenidos por la policía inglesa como sospechosos del ataque en contra de una pareja de mujeres. El hecho ocurrió a bordo de un bus de la ciudad de Londres el 30 de mayo, cuando los jóvenes las golpearon brutalmente y les robaron una cartera y un teléfono celular.

Las víctimas de la violencia fueron la uruguaya Melania Geymonat (28 años) y la estadounidense Chris (30 años), quienes fueron abordadas violentamente por el grupo de hombres que subía al transporte público de la capital inglesa. Las autoridades británicas confirmaron que los asaltantes fueron capturados para ser interrogados.

Informa La Diaria que la sudamericana relató a través Facebook que sus atacantes se les abalazanron "comportarse como hooligans, exigiendo que nos besáramos para poder disfrutar viendo, llamándonos lesbianas y describiendo posiciones sexuales... Lo siguiente que supe es que Chris está en el medio del autobús peleando con ellos".

Melania agregó que "lo siguiente que supe es que estaba siendo golpeada. Me mareé al ver mi sangre y retrocedí. No recuerdo si perdí o no la conciencia". Las imágenes con sus rostros ensangrentados se viralizaron en las redes sociales. el alcalde de Londres, Sadiq Khan, lo calificó como "un ataque asqueroso y misógino".