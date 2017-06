Policía Federal de Brasil confirma que audio que perjudica a Temer no fue editado

Malas noticias para Michel Temer. La Policía Federal de Brasil concluyó que no hubo edición en las grabaciones hechas por el dueño de la empresa JBS, Joesley Batista, en las que aparece el mandatario brasilero. El resultado fue informado informalmente al encargado de la investigación en el Tribunal Supremo Federal, Edson Fachin.

El Palacio de Planalto informó que no vomentaría el hecho, por no conocer el informe. El abogado de Temer, Antonio Claudio Mariz de Oliveira dijo que "no es una verdad absoluta. Si hay un laudo diciendo que no hubo manipulación, hay otros tres diciendo que hubo. Es una cuestión de análisis y de juicio final de la autoridad responsable".

Informa O Globo que en la conversación, Batista habla sobre la compra de un procurador, la manipulación de dos jueces federales y el pago al ex diputado Eduardo Cunha y al operador financiero Lúcio Bolonia Funaro. El soborno sistemático sería una forma de impedir que aceptaran un acuerdo de delación con la fiscalía.

Bautista solicita un nuevo interlocutor para pagar sobornos y Temer indica al exasesor Rocha Loures, quien sería filmado corriendo por las calles de Sao Paulo con una maleta con unos 150.000 dólares entregados por Ricardo Saud, operador de la empresa. A los largo de 25 años, los "aportes" de JBS llegarían a los US$ 180 millones. En declaraciones al Ministerio Público, Saud dijo que el dinero sería para Temer. Ante la Policía Federal, Batista confirmó que el dinero era para el grupo del mandatario.