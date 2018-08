Polémicas poleras de Pinochet reaparecen en actos de la extrema derecha en EE.UU.

En un acto de la extrema derecha en Portland, Estados Unidos, reaparecieron las polémicas poleras alusivas a la dictadura chilena de Augusto Pinochet.

En las imágenes aparece un tipo con una máscara de Bane cuya polera dice por delante "Pinochet no hizo nada malo" (Pinochet did nothing wrong, en inglés), mientras que por atrás un helicóptero arroja personas al mar.

En la imagen trasera, aparecen dos frases. En la parte alta dice "Hagamos que los comunistas vuelvan a temer a los helicópteros" y abajo "remociones físicas desde 1973", en alusión a los llamados "vuelos de la muerte", donde se arrojaban presos políticos al océano para desaparecer sus cuerpos.

El evento organizado por las organizaciones Patriot Prayer y Proud Boys también contaba con numerosos adherentes de Donald Trump con su clásico jockey con la frase "Make America Great Again".

El acto se realizó en conmemoración del primer año de los disturbios en Charlotesville, Virginia. En agosto del 2017, supremacistas blancos protagonizaron violentos incidentes que terminó con personas fallecidas.

Backside of Tiny's shirt. Reads, "Make communists afraid of rotary aircraft again." Tiny says he doesn't know what RWDS means. It stands for Right-Wing Death Squad. pic.twitter.com/Bzdv1hRitY — Arun Gupta (@arunindy) August 4, 2018

Forgot to post this earlier: I asked Proud Boy/Patriot Prayer member Tusitala ‘Tiny’ Toese about his PINOCHET WAS RIGHT t-shirt.



“Didn’t Pinochet kill like 35,000 people?” I asked him.



“Aren’t they all communists?” he responded. #AllOutPDX pic.twitter.com/dzVcYIgHaV — Christopher Mathias (@letsgomathias) August 5, 2018