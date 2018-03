Playboy cerró su perfil de Facebook: No queremos exponer a nuestros fanáticos

La fuga de información privada de millones de usuarios de Facebook, a través de la consultora Cambridge Analytica, está teniendo repercusiones para la plataforma creada por Mark Zuckerberg. La desconfianza se ha apoderado de quienes poseen un perfile en la red social y nombres importantes se han salido y hecho llamados a seguir su ejemplo.

El último de ellos es Playboy. El sitio para adultos cerró su perfil y dejó de lado los 25 millones de personas que lo seguían.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE