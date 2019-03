Piñera sobre Maduro: Vamos a tener que sacarlo

Durante su participación en el Mucho Gusto de Mega, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, volvió a referirse a la situación que atraviesa Venezuela, calificando lo que se vive como una "Dictadura" y que a Nicolás Maduro "vamos a tener que sacarlo", con el fin de que tome el poder Juan Guaidó.



"Los días de Maduro están contados y que la democracia y libertad van a volver a Venezuela", expresó Piñera en el matinal, añadiendo que lo relevante en el tema es que la solución a la crisis en el país "sea pacífica".



"No somos partidarios de intervenciones militares. No queremos guerra civil. No queremos violencia", expresó.



Con respecto al gobierno de Maduro, Piñera sostuvo tener "plena conciencia que el régimen es una Dictadura total, que no respeta nada ni a nadie, que atropella los derechos humanos permanentemente y con brutalidad, que además de eso tiene a su pueblo muriendo literalmente de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos".