Piñera por suicidio de Alan García: 'Que Dios acoja su alma'

Sebastián Piñera lamentó "profundamente la trágica muerte" del expresidente peruano Alan García, quien se suicidó cuando la policía acudió a su casa para detenerlo preliminarmente en el marco de la investigación del caso Odebrecht.

"Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia", escribió el presidente chileno en su cuenta de Twitter.

