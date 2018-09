Perpetraron alunizaje contra tienda de marihuana pero solo se llevaron orégano

Un grupo de jóvenes en Colorado, Estados Unidos, se robó una van y realizó un "alunizaje" contra una tienda de marihuana medicinal en Colorado Springs para robar grandes cantidades de la droga.

Sin embargo por política del establecimiento sus dueños no exponen la cannabis en sus vitrinas sino orégano, por lo que los jóvenes escaparon con grandes cantidades del condimento.

El crimen ocurrió pasado las 1 de la noche del miércoles 26 de septiembre frente a varios testigos. Uno de ellos aseveró a la televisión local que los sospechosos "salieron cargando la marihuana con sus brazos", y que tras llamar a la policía los jóvenes le lanzaron una botella de cerveza.

Según la policía, testigos indicaron que el grupo se escapó en otro auto que los esperaba frente a la tienda.

CSPD says a group of teens drove a stolen van into this pot shop and then burglarized the store - BUT they didn’t make off with any real marijuana. In other words, there’s a good chance these guys are trying to smoke oregano right now. 😬😂 pic.twitter.com/ydQ2Fcv8sH