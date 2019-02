Periodista de Univisión detalló su detención en Venezuela tras entrevistar a Maduro

El periodista de Univisión Jorge Ramos entregó detalles de la detención que sufrió junto a su equipo cuando entrevistaba a Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, en Venezuela.

El reportero denunció que el presidente cortó la entrevista y requiso las imágenes, las cámaras y los teléfonos celulares del equipo de producción, cuando le mostró un video de venezolanos comiendo de la basura.

"Maduro se levantó, intentó bloquear las imágenes de mi tableta de manera absurda y anunció que la conversación se había terminado", escribió Ramos en The New York Times.

"Unos segundos después de que Maduro se marchara, el ministro Rodríguez me dijo que el gobierno no había autorizado esa entrevista y enseguida ordenó a los agentes de seguridad que nos confiscaran las cuatro cámaras y todo nuestro equipo de producción, además de las tarjetas de memoria en las que se había grabado la conversación", agregó.



Nicolás Maduro

Luego, fue llevado a "un cuarto pequeño", donde agentes de seguridad le ordenaron que entregara su celular y la contraseña de este. "Estaban preocupados de que hubiera grabado el audio de la entrevista y no querían ninguna filtración. Pero me rehusé a hacerlo", contó.

"Un momento después, mi colega María Martínez —una de las mejores productoras del país— fue llevada a la misma habitación en la que estaba yo. Para frustración de los agentes de seguridad, María se las arregló para hacer una llamada fugaz al presidente de Univisión News, Daniel Coronell, quien a su vez le advirtió al Departamento de Estado de Estados Unidos y anunció a muchos medios de comunicación lo que estaba pasando", agregó.

El periodista relató que "alguien" apagó la luz de la celda donde estaban y que un grupo de agentes ingresó para registrarlo a él y a Martínez. "Me palparon de pies a cabeza. María pasó por la misma experiencia humillante con una oficial. Pregunté si estábamos detenidos. Dijeron que no, pero aun así no nos dejaron salir de la habitación".

Tras esa experiencia, ambos se unieron al resto del equipo, que estaba en un camión listo para partir de vuelta a donde se hospedaban. "Dijeron que querían llevarnos a nuestro hotel, pero, de nuevo, nos rehusamos. En ese momento estábamos preocupados por nuestra seguridad y la posibilidad de que fuéramos llevados a un centro de detención o a algún lugar aún más turbio".

"Por fortuna, todos regresamos a salvo a Miami, en Estados Unidos. Pero nuestras cámaras y grabaciones de la entrevista se quedaron en Venezuela, al igual que todos los celulares de mis compañeros".