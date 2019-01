Periodista chileno acusó a policías mexicanos por extorsión y por detenerlo con falsas evidencias

Una desagradable experiencia, relatada en detalle en su cuenta de Twitter, vivió el periodista chileno Nicolás Ríos, quien se encuentra estudiando en la Universidad de Nueva York y decidió pasar sus vacaciones en Playa del Carmen, México.

Según contó en la red social, "8 militares, policías y marinos, con metralletas, me acorralaron y plantaron evidencia en mí. Me cobraron 5.000 MXN por dejarnos ir y como no teníamos ese dinero nos llevaron detenidos".

Luego, abrió hilo contando el asunto en detalle. "Me llevaron a una celda de la estación de policía. Nunca me leyeron derechos ni pude hacer llamada. Me cobraban 2.000 MXN por dejarme ir. Estaba con otro chileno. No teníamos los 4.000 MXN para pagar. Terminaron aceptando un Iphone7 y nos dejaron libres. 7 horas después", añadió.



foto

Luego de que su denuncia se volvió viral, se comunicaron diversas autoridades estatales y federales para brindarles su apoyo, aunque nadie desde la municipalidad de Playa del Carmen ha ofrecido la posibilidad de retorno del equipo móvil.

De la misma manera, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y ha sido requerido por varios medios mexicanos, donde ha narrado su experiencia.