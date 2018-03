Pedro Pablo Kuczynski renunció a la Presidencia de Perú

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), renunció al cargo en medio de una grave crisis política causada por la difusión de grabaciones donde presuntamente un miembro del Ejecutivo intentaba comprar votos a congresistas para evitar su destitución.

Las grabaciones fueron realizadas a escondidas por el congresista keikista Moisés Mamani en reuniones en las que los parlamentarios Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel y el abogado personal de Kuczynski, Alberto Borea, le planteaban escenarios favorables si se abstenía de votar por la destitución presidencial.

Tras comunicar la decisión a su Consejo de Ministros, PPK se dirigió al país desde su casa luego de despedirse de los funcionarios del Palacio de Gobierno afirmando que "dentro de este clima y en medio de este segundo proceso de vacancia muchos parlamentarios han dicho que su voto responden a su conciencia y no a una consigna".

"Frente a esta difícil situación que se ha generado y que se me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República", cerró PPK.

Kuczynski evitó ser destituído por el Congreso a fines de diciembre pasado por su vinculación al Caso Odebrecht, para luego concederle un indulto al exdictador Alberto Fujimori como parte de las negociaciones para evitar ser expulsado de su cargo.

Pese a eso, hace una semana el Congreso nuevamente aprobó volver a debatir una moción de destitución de PPK por "incapacidad moral", ya que sus detractores aseguran que mintió sobre sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, a lo que se suma el indulto que otorgó a Fujimori.





La dimisión se produjo a dos semanas de que Lima se convierta en la capital de la región al albergar la Cumbre de las Américas, a la que tiene previsto asistir el presidente de EE.UU. Donald Trump y el cubano Raúl Castro.

El sustituto más probable es el vicepresidente Martín Vizcarra, un hombre respetado en el ambiente político que se hizo conocido por la buena gestión como gobernador de su provincia, Moquegua, entre 2010 y 2014.