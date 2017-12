Pedro Pablo Kuczynski: "No soy corrupto ni le he mentido a nadie"

En medio de una sesión clave en el Congreso, Pedro Pablo Kuczynski entregó sus argumentos para mantenerse como Presidente de Perú.

Tras ser acusado de corrupción en el caso Odebrecht, el Mandatario sentenció que "hoy estoy aquí, frente a ustedes, para decirles mirándole a los ojos que no soy corrupto y no he mentido".

Siguiendo esa línea, el exempresario apuntó que "vengo a demostrar mi inocencia porque, al parecer, es a eso a lo que se me obliga. No cumplo con la presunción de inocencia".

Respecto a las críticas en su contra por su rol en la empresa Westfield, que recibió cerca de US $800 mil de Odebrecht por asesorías, Kuczynski culpó a su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda. "Existe una profunda confusión entre lo que es gestionar una empresa y ser propietario de una empresa. Yo nunca tuve conocimiento de la relación del señor Gerardo Sepúlveda con Odebrecht. Recién a raíz de estas citaciones tuve que iniciar mis propias investigaciones", comentó.

Para terminar su exposición, el Jefe de Estado hizo una dura autocrítica. "Confieso que no he sido lo suficientemente prolijo, pero no soy corrupto. Pido mis más mis sinceras disculpas si no puse empeño en explicar hasta la saciedad mi conducta profesional", concluyó.