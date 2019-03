Partido Laborista pidió la renuncia de Theresa May y que se convoque a elecciones generales

La nueva derrota de Theresa May y su acuerdo para concretar el Brexit, abre una nueva etapa en el Reino Unido. La apuesta del Partido Conservador no tuvo respaldo en el parlamento británico y la primera ministra reconoció que las implicaciones del rechazo son "graves". Incluso la líder Tory recordó que la petición de una prórroga puede llevarlos a participar en las elecciones europeas del 26 de mayo.

En medio de la crisis política que ha significado el intento de salida de la Unión Europea, el titular del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, pidió que May renuncie a du cargo y se convoque a elecciones generales. Informa El País que desde el gobierno, May había recibido el apoyo de Liam Fox, su ministro de comercio, que antes de la votación alertó de un "miedo real" en el parlamento de que Brexit no se apruebe jamás.

La mayor dificultad para los "Tories" es que no sirvió la apuesta de sacrificio de la primera ministra, quien dijo que dimitiría si se aprobaba el pacto en la cámara. May antes de la votación reconoció que si el Reino Unido no abandonaba la Unión Europea sería una cuestión de "profundo pesar" para ella. Ahora los británicos se exponen a un Brexit duro el 12 de abril, o a una prórroga sin límite de la salida.

El abogado general del Reino Unido, Geoffrey Cox, afirmó que el gobierno arbitrará un mecanismo para que los parlamentarios sean consultados sobre la siguiente fase de la negociación. Es la llamada declaración política que establecerá las bases para las relaciones del Reino Unido y la UE, si se concreta un acuerdo de salida.