Parlamento cubano propuso a Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro

Este jueves 19 de abril, Raúl Castro (86 años) cederá la presidencia a Miguel Díaz-Canel (57 años). Es el penúltimo acto del adiós de la generación histórica, tras la muerte de Fidel Castro en 2016. En 2021, se retirará Raúl como primer secretario del Partido Comunista, generando el inicio de una nueva era en Cuba.

La Asamblea Nacional de Cuba se reunió para votar a los candidatos a ocupar los puestos del Consejo de Estado. Díaz-Canel fue propuesto como candidato a la presidencia y votado por los 604 diputados. La sesión estuvo presidida por Raúl Castro y a su lado estaba el vicepresidente Díaz-Canel.

Díaz-Canel iniciará un mandato de cinco años, renovable sólo por otros cinco, que es el límite de dos legislaturas establecido para los altos cargos. El relevo presidencial parece estar marcado por la continuidad, evitando que se identifique con una transición con la idea de un cambio de régimen.





El nuevo presidente es ingeniero electrónico y se presenta como el continuador de la línea revolucionaria y socialista, y del proceso de reformas iniciado por Raúl Castro en la última década. Sus mayores retos serán impulsar el tránsito a un modelo de mercado para revitalizar la economía y convertirse en una figura de autoridad unitaria.

Tendrá que afrontar la relación con Estados Unidos, con Donald Trump volviendo al antagonismo del pasado. Los analistas evalúan a Díaz Canel como una incógnita, por lo poco que se sabe de él y porque no se puede prever la autoridad que tendrá. El líder de Miami Movimiento Democracia, Ramón Sánchez, califica la sucesión como "dedazo".

"No se sabe bien qué piensa y -por lo demás- si Raúl Castro en 10 años no fue capaz de impulsar más las reformas por el contrapeso de los sectores conservadores, no sé cómo podrá hacerlo Díaz-Canel, que no está revestido de su legitimidad histórica y que es muy probable que no tenga el apoyo unánime del ejército y el partido", dijo el economista Carmelo Mesa-Lago.