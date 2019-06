Parlamento británico rechazó moción para evitar una salida de la Unión Europea sin acuerdo

El parlamento británico rechazó -309 votos contra 298- la apuesta del Partido Laborista para evitar que el futuro primer ministro conservador pueda establecer un Brexit sin acuerdo de salida con la Unión Europea el 31 de octubre. Los diputados conservadores eligieron evitar el conflicto y no interferir en la elección de un nuevo líder "Tory". En el Reino Unido el ejecutivo tiene el poder de fijar el orden y la agenda de Westminster.

El esfuerzo fue respaldado por los conservadores rebeldes como Oliver Letwin y partidos como los liberales demócratas o los nacionalistas escoceses del SNP. El parlamento detuvo el control de la agenda por parte de la oposición. El 31 de octubre es la última fecha acordada con la UE para la salida del Reino Unido. La elección del nuevo primer ministro será en la última semana de julio y luego el parlamento entrará en receso.

Letwin intentó sin éxito que la bancada conservadora respaldara la moción: "Los candidatos a suceder a May saben que les basta con entrar en Downing Street y no hacer nada durante cuatro semanas, y estaríamos fuera de la UE. La mecha no es de combustión rápida, pero se trata de una bomba cuya mecha ya está encendida. Si no la desactivamos ahora, no seremos capaces de hacerlo en septiembre o en octubre".