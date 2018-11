Pareja británica quedó detenida por esclavizar a un ciudadano polaco

Una pareja británica quedó arrestada por esclavizar a un ciudadano polaco durante cuatro años en la ciudad de Chilworth, al sur de Inglaterra.

Se trata de una mujer de 56 y un hombre de 54, quienes fueron puestos bajo arresto acusados del delito de "esclavitud moderna", según informó la agencia Reuters.

De acuerdo a los primeros antecedentes, al hombre de 40 años y de nacionalidad polaca lo forzaban a alimentarse con comida vencida, no tenía acceso a baño y lo mantenían durmiendo en el patio.

Tras las primeras pesquisas, descubrieron que dormía sobre una reposera de plástico y sólo protegido por un cobertizo de hormigón en el jardín de la vivienda.

Su caso se destapó cuando acudió a un centro de salud para pedir ayuda y comunicó a los doctores que estaba siendo obligado a trabajar a cambio de comida.

Tony Byrne, una de las autoridades de abuso laboral en el Reino Unido (GLAA, por sus siglas en inglés) se mostró consternado por el caso y aseguró que "en el siglo XXI, nadie debería ser obligado a vivir en condiciones tan degradantes y desagradables".

Sin embargo, de acuerdo a la Walk Free Foundation, en el país actualmente hay unas 136 mil personas que viven en condiciones de esclavitud.

A man and woman were arrested on suspicion of modern slavery offences following an operation we carried out with @HantsPolice earlier this week near Southampton. A potential victim who claims he lived in a shed at the bottom of the garden for four years has been safeguarded pic.twitter.com/wT0dXOjSEc