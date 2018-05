Paraguay trasladará a Jerusalén su embajada en Israel

Paraguay se unirá a Estados Unidos y Guatemala y moverá su embajada en Israel a Jerusalén, informó el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Emmanuel Nahshon.

El país sudamericano moverá su representación diplomática desde Tel Aviv a fines de mayo.

BREAKING!!- Paraguay will open its embassy in #Jerusalem until end of May ! President Cartes will open the embassy ! Wonderful news as the international recognition of #Jerusalem as #Israel’s capital gathers momentum. Gracias Paraguay por su amistad 🇮🇱 🇵🇾 @IsraelMFA