Otro avión de Southwest aterriza de emergencia por la ruptura de una ventanilla

La agencia de la aviación en Estados Unidos confirmó que un vuelo de Southwest aterrizó de emergencia en Cleveland (Ohio) porque una ventanilla se resquebrajó en vuelo. Hace unas semanas la aerolínea vio como una pasajera fallecía al ser succionada por una ventanilla, que se rompió por una pieza del motor que había explotado.

El vuelo 957 cubre la ruta entre Chicago (Illinois) y Newark (Nueva Jersey). Las autoridades informaron que todos los pasajeros se encuentran a salvo. La usuaria Linda Holley, que se encontraba sentada frente a la ventanilla dañada, envió una fotografía a su hijo Ryan. "Todo bien pero pasamos mucho miedo", explicó.

@SouthwestAir #WN957 diverts and makes emergency landing in CLE due to busted window pic.twitter.com/OJMZ5KTyMS