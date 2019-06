Operación Lava Jato: Revelan coordinación de juez y fiscales brasileños para encarcelar a Lula

Un reportaje del sitio The Intercept del periodista Glenn Greenwald, reconocido por dar a conocer las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje norteamericano, revelaría el entramado y las motivaciones detrás de los fiscales y jueces responsables de la operación Lava Jato en Brasil apuntando a que el fin era desactivar la candidatura presidencial de Lula da Silva.

El reportaje obtuvo los chats de numerosas conversaciones a través de la aplicación Telegram entre fiscales y jueces que darían credibilidad a las teorías de los adherentes del expresidente brasileño que acusaban que el operativo anticorrupción también estaba gatillado por ideologías políticas que buscaban atacar al partido de Lula, el PT.

Dentro de los mensajes hay –por ejemplo– una conversación entre el procurador en jefe de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, con otro fiscal donde avalaba que el objetivo principal era impedir el retorno del PT al poder, y que "rezaban" para que ésto no sucediera.





Los chats filtrados "más parecen una sesión en la sala de guerra entre operativos y estrategas anti-PT que reuniones de persecutores neutrales", comenta el reportaje mostrando cómo los fiscales se coordinaron para contraatacar y revertir una decisión de la Corte Suprema que permitía que un diario brasileño entrevistara a Lula en la cárcel un poco antes de las elecciones: "La decisión no tiene fecha, entonces podemos programarla después de la elección y aún estaríamos cumpliéndola", sugirió en ese momento el fiscal Athayde Ribeiro Costa, entre otras estrategias.

Otros registros de conversaciones mostrarían cómo el exjuez de la causa Sergio Moro, premiado con el cargo de ministro de Justicia de Brasil por Bolsonaro, le indicaba en secreto estrategias y consejos a los fiscales que llevaban la causa, filtrando además las nuevas líneas de la investigación, lo que transgredería la obligación de un juez de ser neutral e imparcial.

En los chats secretos además se revelaría que Dallagnol, el fiscal jefe de la causa, expresaba sus dudas por las dos principales pruebas que lograron la condena a Lula: Que el expresidente había recibido de regalo un lujoso departamento, y su relación con Petrobras.

How and Why The Intercept Is Reporting on a Vast Trove of Materials About Brazil's Operation Car Wash and Justice Minister Sergio Moro The Intercept Brasil today published three explosive exposés showing highly controversial, politicized, and legally dubious internal discussions and secret actions by the Operation Car Wash anti-corruption task force of prosecutors, led by the chief prosecutor Deltan Dallagnol, along with then-Judge Sergio Moro, now the powerful and internationally celebrated justice minister for Brazilian President Jair Bolsonaro.

Exclusive: Brazil's Top Prosecutors Who Indicted Lula Schemed in Secret Messages to Prevent His Party From Winning 2018 Election An enormous trove of secret documents reveals that Brazil's most powerful prosecutors, who have spent years insisting they are apolitical, instead plotted to prevent the Workers' Party (PT) from winning the 2018 presidential election by blocking or weakening a pre-election interview with former President Luiz Inácio Lula da Silva with the explicit purpose of affecting the outcome of the election.