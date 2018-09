Ola de violaciones en la India: Niña de 7 años está en riesgo vital

Una niña de 7 años se encuentra en estado crítico en un hospital de Nueva Delhi, después de someterse a una cirugía por las lesiones que sufrió tras ser violentada sexualmente con una tubería de metal, informó CNN.

Un hombre de 21 años fue arrestado por el caso, ocurrido en el distrito de Shahdara, en el noreste de la ciudad, declaró Meghna Yadav, comisionada adjunta de la policía.

Por su parte, Swati Maliwal, presidenta de la Comisión de Mujeres de Delhi, dijo que la niña sufrió un dolor extremo después del ataque.

"Estamos trabajando en su plan de rehabilitación", declaró la activista. "Es muy lamentable que estos casos de violación no terminen en Nueva Delhi. Los recursos policiales continúan siendo extremadamente bajos", agregó, respecto a la ola de ataques a niñas en el último año, los que han provocado indignación en el país.

Además, Maliwal reflexionó respecto al hecho y su contexto. "No puedo describir el dolor que está experimentando la niña. Ya está desnutrida, tiene una larga lucha por delante", explicó. "Vamos a apoyarla en su lucha legal para garantizar la pena de muerte a sus culpables", remató.

Just met with 7 year old rape survivor who was brutally raped in Seemapuri yesterday by a 22 year old man. He took her to a park, inserted water pipe inside her private part & then raped her. Girl is v critical, has bled incessantly & was operated upon. Mom single parent, v poor!