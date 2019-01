Ola de frío ártico alcanzará temperaturas de hasta -50°C en Estados Unidos

Una ola de frío ártico afectará durante esta semana a Estados Unidos y alcanzará temperaturas extremas los días miércoles 30 y jueves 31 de enero.

Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las bajas temperaturas podrían batir récords históricos en algunos estados. Incluso, se espera que cerca del 75% del país tenga temperaturas bajo cero.

En Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin y el norte de Illinois, la masa de aire gélido estará acompañada de nevadas y "temperaturas peligrosas", que podrían alcanzar mínimas entre -30°C y -40°C, con ráfagas heladas de -50°C.

Los expertos advierten que este frío podría causar frosbite, que es la congelación del tejido corporal en las extremidades en pocos minutos.

En la mayoría de los casos, las personas afectadas pueden recuperarse. Sin embargo, en situaciones severas puede ocurrir la muerte del tejido y la necesidad de amputar el miembro por gangrena.

A frigid arctic air mass is expected to spread across much of the north central and northeastern U.S. this week. These are the coldest wind chill values expected over the next several days. Check forecasts from your local NWS office for details specific to your area. pic.twitter.com/zqsMZxPK7L