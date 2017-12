Ola de frío amenaza con batir récords históricos en Estados Unidos

Una ola de frío proveniente del Ártico llegó este jueves a la costa este de Estados Unidos y amenaza con alcanzar bajas temperaturas históricas en la zona.

El temporal ya pasó por Canadá, donde las temperaturas bordearon los -40°C, y se espera que ocupe dos tercios de territorio estadounidense en vísperas del Año Nuevo.

La ciudad de Washington despertó con la mañana más gélida de los últimos 10 años y se alcanzaron mínimos similares en importantes centros urbanos como Detroit y Boston.

Por otro lado, en algunas zonas de Pensilvania se registraron intensas nevazones. Por ejemplo, la ciudad de Erie acumuló más de 165 centímetros de nieve durante la Navidad.

Según El País, los servicios de meteorología advierten que la noche más dura será la noche del 31 de diciembre y la mañana del 1 de enero.

En New York se espera que la temperatura baje a los -12° C, mientras que zonas del interior de Estados Unidos, como Dakota del Norte, podría llegar a los -26° C.

Los especialistas advierten que con estas temperaturas glaciales, los riesgos de hipotermia y sabañones son severos y elevados, sobre todo si el enfriamiento del viento alcanza los -35° C. De hecho, la piel expuesta se podría congelar en menos de 10 minutos.

Por otro lado, Donald Trump aprovechó la ola de frío para mofarse del calentamiento global. En su cuenta de Twitter señaló: "Quizá nos vendría bien un poco de ese calentamiento global del que nuestro país iba a pagar trillones de dólares para protegerse".

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!