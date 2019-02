Un niño de cuatro años le disparó en la cara a su madre embarazada de ocho meses en Washington, Estados Unidos, luego de haber enconrtrado el arma cargada debajo de un colchón.

Según informó Fox News, la mujer se encontraba viendo televisión con el padre del menor cuando este encontró el arma de fuego y le disparó.

Pese a ser un disparo involuntario, la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital cercano debido a las heridas que amenazaban su vida, aunque su condición mejoró con el paso de los días.

El padre del menor, en tanto, explicó a los agentes que tenía esa pistola únicamente para defenderse en alguna situación extrema.

Deputies are on-scene of shooting. 12000 BLK 71 AVE S in Skyway area. A 4 year used an unsecured gun and unintentionally shot his Mom. She is being transported to Harborview with life-threatening injuries.