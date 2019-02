Nicolás Maduro insultó a Juan Guaidó y lo retó formalmente a convocar elecciones

Nicolás Maduro retó "formalmente" este sábado al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a convocar elecciones, tras lo cual lo llamó "payaso", "fantoche" y "títere del imperialismo", mientras en la frontera con Colombia y Brasil la ayuda humanitaria intenta entrar al país.

El presidente venezolano habló en un acto chavista en Caracas, donde aseguró que "estamos defendiendo nuestro territorio y el derecho a vivir libres e independientes".

"En Venezuela no decide Donald Trump y los emperialistas gringos, en Venezuela no decide el patiquin de Iván Duque ni la oligarquía colombiana. En Venezuela decide el soberano... el soberano coñazo que le estamos metiendo al golpe y a la intervención gringa", declaró el mandatario.

"No es tiempo de traidores, tiempo de lealtad a la patria y a los ideales supremos de Venezuela", agregó, en referencia a los numerosos soldados y policías de las fuerzas chavistas que han desertado este sábado y en las semanas anteriores.

"Estamos dando una batalla por la paz, ¿o ustedes quieren que vuelva la violencia?", amenazó, en referencia a los choques entre manifestantes que intentan ingresar la ayuda humanitaria, que Maduro considera "podrida" y "cancerígena".

EL MENSAJE A JUAN GUAIDÓ

Maduro luego comenzó a referirse a Guaidó, proclamado presidente interino por la Asamblea Nacional para llamar a elecciones libres: "¿Por qué no convocaron elecciones presidenciales en 30 días si tienen supuestamente el poder?"

"Lo reto formalmente a convocar elecciones, ¡señor fantoche, títere del imperialismo norteamericano! Va a ver quien tiene votos y quien gana elecciones en este país", lanzó.

Maduro llamó "show" al intento de Guaidó de llevar ayuda humanitaria, y dijo que "30 días después el golpe de estado ha fracasado, lo hemos derrotado".

"Ayer me vi obligado a cerrar los puentes fronterizos por la violencia anunciada. Y estoy evaluando qué hacer, vamos a garantizar la paz y la soberanía de la frontera. Yo no le temo a nada, no me tiembla el pulso", dijo el chavista.

También, el sucesor de Hugo Chávez lanzó una arenga amenazante a sus seguidores: "Si escuchan que algo le han hecho a Maduro, salgan a las calles a hacer una gran revolución proletaria y socialista".