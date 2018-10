New York Times destacó a Ana González en su obituario

En su tradicional obituario, el destacado medio norteamericano The New York Times dedicó varias palabras a Ana González, la histórica defensora de los Derechos Humanos en el país.



El periódico consignó que la mujer sufrió la desaparición de su esposo, dos hijos y su nuera embarazada durante la Dictadura de Augusto Pinochet, destacando además que nunca pudo conocer el paradero de sus familiares.



New York Times describe que González "se convirtió en uno de los primeros miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y prometió convertir su dolor en acción política y abstenerse de llorar hasta que supiera toda la verdad de lo que le había sucedido a su familia".



Además, el periódico comentó acerca de los antecedentes que se barajan en torno a la desaparición de los cercanos a la mujer, además de cuestionar lo hecho por Andrés Chadwick.



"El ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile emitió una breve declaración en nombre del gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera, en la que envían sus condolencias a sus familiares, pero destacan solo su avanzada edad y no sus logros", cierra el obituario.