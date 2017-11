Netflix sorprende al despedir a Kevin Spacey y el futuro de "House of cards" queda en el aire

Una sorprendente noticia reveló este sábado Netflix, tras anunciar que decidió despedir al ganador de dos premios Oscar, Kevin Spacey, después de la denuncia de abuso sexual de ocho trabajadores de "House of Cards" en contra de él.

Una cosa era que Netflix paralizara el rodaje de la sexta temporada de la serie estadounidense para resolver las preocupaciones de los miembros del equipo y otra muy distinta era decidir sacar en forma fulminante al actor, por lo que la afamada saga, por ahora, está en el aire.

En el comunicado lanzado por la empresa comercial, se asegura que "Netflix no estará implicado en ninguna producción de House of cards que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC durante este hiato en el rodaje para evaluar nuestro camino a seguir en lo que concierne a la serie. También hemos decidido que no seguiremos adelante con el estreno de la película Gore, que estaba en postproducción, que protagonizaba y producía Kevin Spacey".

En los próximos días podrían haber novedades respecto a lo que sucederá con "House of Cards" dentro de la compañía norteamericana de entretenimiento.