Nahir Galarza: 'No se habla de mí como una persona, sí como un producto en venta'

Nahir Galarza, presa y sentenciada a cadena perpetua por asesinar a Fernando Pastorizzo, se quejó del tratamiento que ha recibido por parte de los medios argentinos desde que su rostro se hizo habitual de las secciones de crónica roja.

“Los medios me siguen como si fuera una actriz. Me siento un objeto que es observado todo el tiempo. No se habla de mí como una persona, sí como un producto en venta”, se quejó la joven de 20 años, en una entrevista con El País.

“Me hicieron quedar como una princesa, yo era una chica simple”, agregó.

La figura de Galarza sobrepasó la sección policial de los medios de comunicación y llegó a ser la inspiración de un escultor que creó una muñeca rubia, con pantalones jeans cortos, un arma en la mano derecha y esposas en la izquierda. Y en Internet llegaron a venderse poleras rosas con su cara y la leyenda “Estoy aburrida”, la frase que pronuncia mientras le practica sexo oral a Fernando en un video que se viralizó tras la condena.



Pastorizzo y Galarza

Galarza gasta los días en un taller de poesía y lee sobre numerología y astrología, además, piensa estudiar psicología. En su encierro, busca seguir adelante. “Trato de que se borre ese momento (el crimen). Creo que todo pasa por algo, y que si no estuviera acá, en la cárcel, estaría en un lugar peor. Tenía ganas de que me tragara la tierra, pero acá estoy, viva, confiando solo en mis padres, mientras afuera todos hablan de mí y nadie me conoce”, dijo.

La joven de 20 años mató a Fernando Pastorizzo, entonces su pareja, el 29 de diciembre de 2017. En su declaración ante el tribunal, alegó que la víctima la golpeaba y la insultaba y que la noche del homicidio él tomó la pistola calibre nueve milímetros de su padre (que es policía), que había sido dejada sobre la heladera, y que luego se la apoyó en el estómago porque creía que lo engañaba con otros. "Se ponía muy celoso, aunque no era mi novio. Me decía zorra y desesperada. Y pronunciaba la palabra que más me hería: depresiva", contó Nahir.

La última discusión, de acuerdo con la versión de la condenada, ocurrió en su casa, mientras sus padres dormían. “Luego salimos en su moto y en un momento le saqué el arma porque pensé que iba a matarme. Fue un accidente. No podía quedarme pero tampoco irme. Se me había apagado la mente. Me fui a mi casa y no sabía qué hacer. Sabía que Fernando había recibido un disparo, pero del otro disparo no sabía. Estar herido no significa que te vas a morir. No se me cruzó eso por la cabeza. Por más cosas que me hubiera hecho nunca le hubiese causado daño. Nunca se me cruzó por la cabeza matar a alguien. Pensaba en mi papá y no quería que lo culparan porque era su arma. Estaba desesperada", contó a los jueces.