Naciones Unidas dio la bienvenida a Bachelet: "Promovió los derechos"

La Organización de Naciones Unidas dio la bienvenida a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien desde este sábado 1 de septiembre asume como alta comisionada para los derechos humanos.

En el sitio recalcan que la exmandataria durante sus mandatos "promovió los derechos de todos, pero en particular los de los más vulnerables. Entre sus muchos logros destacan las reformas educativa y tributaria".

El texto precisa que entre sus logros están "la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el establecimiento del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género".

El reconocimiento también incluye que como gobernante incluyó cuotas para "la participación política de las mujeres y la aprobación de la Ley de Unión Civil, que otorga derechos a las parejas del mismo sexo".

