Murió John McCain, ex candidato presidencial de Estados Unidos

A los 81 años de edad murió este sábado el senador estadounidense John McCain, a causa de un cáncer cerebral que ya lo había alejado de la política durante los últimos meses.

El político, que fue el principal contendor de Barack Obama en la carrera presidencial de 2008, era miembro del Senado por el estado de Arizona desde 1987. Pese a que su cáncer fue diagnosticado en 2017, continuó ejerciendo su labor legislativa.

"A su muerte estuvieron junto al senador su esposa Cindy y su familia", señaló un comunicado de su oficina, agregando que "sirvió lealmente a Estados Unidos durante 60 años". Durante esta semana, su familia había informado a los medios sobre la suspensión del tratamiento médico al que estaba siendo sometido.

McCain fue veterano de Vietnam -donde estuvo cinco años en cautiverio y sufrió torturas- y estaba a punto de cumplir 82 años el próximo 29 de agosto.

Su muerte impactó al mundo político, intelectual y artístico estadounidense de forma transversal.

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best. — Cindy McCain (@cindymccain) August 26, 2018

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) August 26, 2018

John McCain believed that every citizen has a responsibility to make something of the freedoms given by our Constitution, and from his heroic service in the Navy to his 35 years in Congress, he lived by his creed every day. https://t.co/946T7PnG53 — Bill Clinton (@BillClinton) August 26, 2018

John McCain's finest moment (for me) came in 2008, when a woman at a rally referred to Obama as an Arab. "No, ma'am," McCain replied. "He's a decent family man, a citizen that I just happen to have disagreements with." That's manning up. — Stephen King (@StephenKing) August 26, 2018