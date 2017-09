Multitudinaria convocatoria en Argentina por desaparición de Santiago Maldonado

Ya pasó un mes y no se sabe absolutamente nada. El misterio por la desaparición de Santiago Maldonado crece. Este hombre de 28 años estaba con un grupo de mapuche que ocupan tierras del grupo italiano Benetton en la Patagonia y llegó gendarmería para disolverlos porque cortaban una carretera. Desde entonces no se le volvió a ver. Sus compañeros y buena parte del país creen que la policía se lo llevó, lo mató y ocultó el cadáver. El gobierno y quienes le apoyan, buscan otras hipótesis, como que se fugó a Chile o que falleció en una pelea previa sin participación de los gendarmes.

En el país de los desaparecidos y de la movilización por los derechos humanos, el tema no pasa al olvido. Como prueba está la movilización masiva, con cientos de miles de personas que se acercaron a la Plaza de Mayo. La manifestación subió de tono cuando Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, atacó a la ministra de seguridad Patricia Bullrich. "Le pido que dé un paso al costado y deje a alquien capacitado".





"Asesinos, asesinos", clamaban los asistentes. La familia y la mayoría de los manifestantes dicen tener claro el culpable. "Yo sabía, yo sabía, a Santiago Maldonado, lo llevó gendarmería", cantaban los más jóvenes. El problema es que la investigación no avanza, algo frecuente en el país de los desaparecidos. Nadie logra una pista sólida a pesar de que es un asunto de primer nivel en la agenda política argentina.

"Somos los primeros interesados en que aparezca Maldonado. Estamos trabajando con todas las herramientas del estado para llegar a una respuesta. No descartamos ninguna hipótesis, no encubriríamos a nadie, queremos que se sepa la verdad del caso", dijo en el congreso Marcos Peña, mano derecha del presidente Mauricio Macri. En paralelo las pruebas de ADN se retrasan, los peritajes no llegan y saltan decenas de teorías conspirativas. En medio de ese caos, la movilización social no se reduce. Aumenta.