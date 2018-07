Mujer sufre violento ataque en París por defenderse de los comentarios obscenos de un hombre

Una joven de 22 años reveló un video donde un hombre la abofetea violentamente en París, luego de que ella se defendiera del acoso callejero.

En su cuenta de Facebook, la mujer identificada como Marie Laguerre aseguró que el sujeto la siguió por la calle y la humilló haciéndole ruidos, comentarios, silbidios y movimientos de lengua sucios.

"Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y no podemos callar", criticó en la publicación que ha desatado indignación en Francia.

Según informó la edición francesa del Huffingtonpost, la joven presentó una denuncia contra el agresor y generó la reacción del gobierno a través de la ministra de Igualdad de Género, Marlene Schiappa.

La secretaria de Estado aseguró que "la respuesta política debe ser fuerte y lo será" y llamó a votar a favor del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el espacio público con multas de hasta tres mil euros.