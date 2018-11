Mujer fue arrestada por tener 44 perros muertos en el refrigerador

Una mujer de Nueva Jersey fue arrestada luego que las autoridades policiales descubrieran que tenía 44 perros muertos envueltos en bolsas de plástico, adentro de un refrigerador, desde hace siete años.

Además, en su vivienda había 130 cachorros en condiciones "deplorables".

Donna Roberts, de 64 años, enfrenta cargos por crueldad animal, informó The New York Post.

De acuerdo con fuentes policiales, los agentes que entraron a la casa sintieron náuseas y mareos por el olor del excremento de los animales y el amoníaco.

Roberts fue imputada y luego liberada. Según ella, todos los cachorros nacieron muertos y que se olvidó de ellos luego de ponerlos en bolsas plásticas.

"Me olvidé por completo de ellos, estaban en el sótano. Estaban en un congelador, y eso es lo que hacen los criadores cuando los perros mueren. Me olvidé de ellos. Nacieron muertos y no los maté. Están haciendo mucho por la nada", dijo al medio.