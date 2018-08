Mujer denuncia haber sido sometida a una cesárea sin anestesia: "Podía sentir que me cortaban"

Una grave denuncia de maltrato a nivel de salud realizó una mujer estadounidense, quien aseguró que los médicos del Tri-City Medical Center de California le practicaron una cesárea sin anestesia.



En diálogo con revista People, la afectada, Delfina Mota, contó que siempre estuvo consciente durante el procedimiento, hasta que se terminó desmayando por el dolor.



“Estaba llorando porque tenía miedo, no sabía lo que estaba pasando. Estaba acostada y la obstetra me decía: 'Tenemos que hacerlo'. Fue entonces cuando sentí que me abrían. Las enfermeras me estaban reteniendo…Podía sentir que me cortaba y, con sus manos, me abría”, relató.



Ante la situación, la pareja de Mota, Paul Iheanachor pidió explicaciones por lo ocurrido, a lo cual el personal del hospital le comentó que "estas cosas pasan", y que para compensar lo ocurrido le ofrecieron una habitación doble y una gift card de USD$ 25.



Frente a lo ocurrido, presentaron una demanda por negligencia médica por daños y perjuicios, exigiendo más de USD$ 5 millones.



Lo positivo es que el bebé nació saludable y feliz, más allá de la mala experiencia que significó para la madre.