Mujer británica recibe brutal paliza por negarse a tener sexo con desconocido

Una turista británica sufrió una brutal golpiza por negarse a tener sexo con un desconocido en Turquía, quedando totalmente irreconocible.

Emma Higginson, de 35 años, quedó con fracturas de cráneo, de nariz y de la cavidad ocular, luego de que Brit Declan Marshall, de 27, le pegara en la habitación del hotel que la mujer compartía con sus amigas.

Ambos se habrían conocido en una discoteque de Icmeler, donde el hombre le señaló a la británica que no tenía dónde dormir, por lo que Higginson y sus compañeras decidieron ofrecerle el sillón del apartamento.

Según lo relatado por la víctima al medio The Sun, ella estaba por quedarse dormida cuando Marshall apareció en su cama e intentó tener sexo con ella. Aún cuando la respuesta fue negativa, ya que tiene novio, el joven no lo aguantó y comenzó a golpearla.

"Me golpeó dos veces y me desmayé. Cuando me desperté estaba en el balcón y había sangre por todos lados", comentó la mujer al diario británico, agregando que su amiga se despertó gritando y salió corriendo del lugar para pedir ayuda.

Brit Declan Marshall fue detenido en un hotel cercano por la policía turca, quienes lo identificaron usando las cámaras de seguridad del club donde conoció a la víctima.

Emma Higginson lo único que pide es que "todos vean lo que este hombre me ha hecho", añadiendo que él "es un animal, debería estar preso por mucho tiempo", dijo.



