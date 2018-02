"Mucha gente decía que sería él": Identifican al autor de matanza en Florida

Nikolas Cruz, de 19 años, fue el autor de la matanza en Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, Florida, donde murieron al menos 17 personas.

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven había sido expulsado del establecimiento y era descrito como un amante de las armas. Para cometer su crimen, usó un fusil semi-automático AR-15 y gran cantidad de municiones.

Cruz fue detenido por la policía en Coral Springs, localidad vecina al lugar de la masacre.



Sitio de la detención de Cruz

Según el sheriff Scott Israel, el sujeto había posteado mensajes "muy alarmantes" en sus redes sociales, sin precisar la naturaleza de estos.

El tirador recibió tratamiento en una clínica de salud mental durante un tiempo, pero no había vuelto al centro en más de un año, indicó el alcalde del condado de Broward, Beam Furr.

"No es como si no hubiera preocupaciones por él", dijo Furr. "Intentamos mantenernos atentos a esos chicos que no conectan (...) La mayoría de los profesores intentan guiarlos hacia alguna clase de conexión (...) En este caso, no encontramos una forma de conectar con este chico", agregó.



Un estudiante, interrogado por la cadena local WSVN-7, explicó que el joven era un "chico con problemas" que poseía armas en su casa y que le había hablado de usarlas. "Él disparaba su fusil porque le daba una sensación de embriaguez", recordó.

Otro estudiante describió a Cruz como un "solitario" que había abandonado el liceo meses atrás para mudarse al norte de Florida, luego de la muerte de su madre.

"Honestamente, mucha gente decía que sería él" quien "barrería el liceo", declaró otro alumno.